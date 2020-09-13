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21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кристалл» завоевал Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» обыграл в серии пенальти португальскую «Брагу» и стал победителем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Португалии, завершилось со счетом 3:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0). В серии пенальти точнее были игроки «Кристалла».

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