«Кристалл» завоевал Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» обыграл в серии пенальти португальскую «Брагу» и стал победителем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» обыграл в серии пенальти португальскую «Брагу» и стал победителем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в воскресенье в Португалии, завершилось со счетом 3:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0). В серии пенальти точнее были игроки «Кристалла».