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14:26 (мск), источник: Sports.Ru

Бабушка Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, победила коронавирус

Как сообщает AS, бабушка легенды «Мадрида» Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, успешно излечилась от коронавируса.

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Источник: AFP 2020

Гисмалия дос Сантос да Силва была госпитализирована месяц назад, а информацию о ее восстановлении подтвердил отец Роберто Карлоса.

По возвращению домой женщину ждал теплый прием не только от родных, но и визит мэра города.

Сам Роберто Карлос пока эту радостную новость не прокомментировал, но его отец отметил, что легендарный защитник знает о случившемся.

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