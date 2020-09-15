Бабушка Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, победила коронавирус

Источник: AFP 2020

Гисмалия дос Сантос да Силва была госпитализирована месяц назад, а информацию о ее восстановлении подтвердил отец Роберто Карлоса.

По возвращению домой женщину ждал теплый прием не только от родных, но и визит мэра города.