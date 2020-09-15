Бабушка Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, победила коронавирус
Как сообщает AS, бабушка легенды «Мадрида» Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, успешно излечилась от коронавируса.
Как сообщает AS, бабушка легенды «Мадрида» Роберто Карлоса, отпраздновавшая столетний юбилей, успешно излечилась от коронавируса.
Гисмалия дос Сантос да Силва была госпитализирована месяц назад, а информацию о ее восстановлении подтвердил отец Роберто Карлоса.
По возвращению домой женщину ждал теплый прием не только от родных, но и визит мэра города.
Сам Роберто Карлос пока эту радостную новость не прокомментировал, но его отец отметил, что легендарный защитник знает о случившемся.