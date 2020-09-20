Смертин играл в футбол 25 часов. Это мировой рекорд

Источник: РИА "Новости"

Самый длинный матч истории футбола провели пять лет назад в Англии — тогда две команды беспрерывно играли в течение 102 часов. В той рекордной игре приняли участие 36 человек, которые на всех забили 1635 мячей, а ещё, благодаря устроенному шоу, собрали 25 тысяч фунтов на благотворительность. Этот матч вошёл в Книгу рекордов Гинесса.

В Сочи тоже решили устроить футбольный ультрамарафон, но не такой долгий — играли всего 25 часов. По заявлению мэра Сочи Александра Копайгородского, мероприятие придумывалось не только для привлечения внимания сочинцев и туристов, но и для установления новых рекордов:

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2bee94597437357e876" data-vnd="d2bee94597437357e876" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2bee94597437357e876" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Сочи любят футбол. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры сегодня этим видом спорта в городе занимаются более 20 тысяч жителей. Такой ультрамарафон состоится впервые. И мы надеемся, что он вызовет интерес у сочинцев и гостей курорта, займет достойное место в российском спортивном календаре, а также позволит установить серию новых международных рекордов.

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Серии, конечно, не получилось, но три уникальных достижения независимой организации «Интеррекорд» зафиксировать удалось. Усилиями 200 разных команд, в составе которых сыграло более двух тысяч человек (среди них Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Владимир Федотов и Александр Точилин), были установлены следующие рекорды:

— Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7×7) со сменой команд;

— Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7×7);

— Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков (до этого было 18 часов).

Два футболиста, которые не покидали поле в течение 25 часов, — экс-капитан сборной России Алексей Смертин и замдиректора департамента по физической культуре и спорта администрации Сочи Игорь Принь.

— Смертин решил поставить рекорд, — рассказал «Чемпионату» Точилин. — Это была его идея и федерации. Мы первыми открывали турнир, он сыграл с нами 30 минут. Интересовались у него, как он вообще собирается побить этот рекорд. Лучше узнать у него. Если он, конечно, жив после такого матча!

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Смертин и Принь всё же смогли доиграть до конца и действительно установили рекорд. О том, как это было, мы спросили у Алексея.

— Тема челленджа всегда была для меня острой с того момента, как закончил с футболом и начал заниматься марафоном, — сказал он. — Своевременно случился звонок от Игоря Приня, который сказал про футбольный ультрамарафон. Я сразу согласился и начал основательно готовиться. Этот матч должен был пройти ещё в августе, но из-за пандемии перенесли на сентябрь.

— Долго готовились?

— Около трёх месяцев: каждый день бегал по утрам, три раза в неделю играл в футбол.

— Что было самым сложным на пути к рекорду?

— Психологически было тяжело, а под утро к этому ещё добавилась физическая усталось. В нагрузке больше 4 часов я организм не держал — такого беспрерывного футбола в моей жизни не было, поэтому не знал, как отреагирует организм.

После первого часа игры подумал: «О Боже, впереди ещё 24 часа!». Это было тяжело осознать. Ночь далась довольно легко, а вот раннее утро крайне тяжело: ноги не слушались, элементарный пас приносил болевые ощущения. Всё-таки это не бег: там ты уходишь в кокон, можешь медитировать. Здесь такой возможности нет, ты должен быть постоянно в игре. Даже без мяча следишь за передвижениями.

— У вас были перерывы, или вы вообще не покидали поле?

— Через каждые два часа у меня было 10 минут отдыха для медицинской проверки.

— Зачем вам это было нужно?

— Проверить организм на выносливость. Я не могу жить без цели, а это была прекрасная цель.

Теперь придётся придумывать новую.