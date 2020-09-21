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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Широков и Тихонов сыграли в благотворительном матче

Экс-футболист сборной России Роман Широков принял участие в товарищеском матче в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото, на котором присутствуют бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, а также Роман Шишкин, Дмитрий Булыкин, Андрей Тихонов и другие известные экс-футболисты.

Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.

Бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде. Действия экс-полузащитника были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.

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