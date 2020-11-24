В Сочи завершился футбольный турнир «Кожаный мяч»
ТАСС, 24 ноября. Суперфинал
ТАСС, 24 ноября. Суперфинал
Соревнования прошли на базе «Юг Спорт» в Сочи при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами турнира выступают Министерство спорта РФ, ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий», Российский футбольный союз (РФС), АНО «Клуб “Кожаный мяч”». В каждой из трех возрастных групп был проведен групповой турнир, в котором приняли участие четыре команды.
В соревновании младшей группы (2009−2010 г. р.) победу одержал «Электрон» из Новгородской области, в средней группе (2007−2008 г. р.) лучшей стала «Стрела» из Псковской области, в старшей возрастной группе (2005−2006 г. р.) победу одержало «Динамо» из Амурской области.
Также в каждой группе индивидуальными призами РФС были награждены лучшие футболисты в зависимости от позиции, а также лучшие игроки турнира в целом. В младшей группе лучшим признан Данил Рябов («Университет-95», Ульяновская область), в средней — Евгений Рылин («Стрела»), в старшей — Федор Щербинин («Динамо»).
«Кожаный мяч» проводится ежегодно с 1964 года, турнир предусматривает привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организацию