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13:32 (мск), источник: ТАСС

В Сочи завершился футбольный турнир «Кожаный мяч»

ТАСС, 24 ноября. Суперфинал детско-юношеского футбольного турнира «Кожаный мяч» завершился в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: AP 2020

Соревнования прошли на базе «Юг Спорт» в Сочи при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами турнира выступают Министерство спорта РФ, ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий», Российский футбольный союз (РФС), АНО «Клуб “Кожаный мяч”». В каждой из трех возрастных групп был проведен групповой турнир, в котором приняли участие четыре команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В соревновании младшей группы (2009−2010 г. р.) победу одержал «Электрон» из Новгородской области, в средней группе (2007−2008 г. р.) лучшей стала «Стрела» из Псковской области, в старшей возрастной группе (2005−2006 г. р.) победу одержало «Динамо» из Амурской области.

Также в каждой группе индивидуальными призами РФС были награждены лучшие футболисты в зависимости от позиции, а также лучшие игроки турнира в целом. В младшей группе лучшим признан Данил Рябов («Университет-95», Ульяновская область), в средней — Евгений Рылин («Стрела»), в старшей — Федор Щербинин («Динамо»).

«Кожаный мяч» проводится ежегодно с 1964 года, турнир предусматривает привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, организацию спортивно-массовой и воспитательной работы, а также выявление перспективных и талантливых футболистов. Общее количество участников проекта составляет более 1,2 млн человек.

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