В Сочи завершился футбольный турнир «Кожаный мяч»

Соревнования прошли на базе «Юг Спорт» в Сочи при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами турнира выступают Министерство спорта РФ, ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий», Российский футбольный союз (РФС), АНО «Клуб “Кожаный мяч”». В каждой из трех возрастных групп был проведен групповой турнир, в котором приняли участие четыре команды.

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В соревновании младшей группы (2009−2010 г. р.) победу одержал «Электрон» из Новгородской области, в средней группе (2007−2008 г. р.) лучшей стала «Стрела» из Псковской области, в старшей возрастной группе (2005−2006 г. р.) победу одержало «Динамо» из Амурской области.

Также в каждой группе индивидуальными призами РФС были награждены лучшие футболисты в зависимости от позиции, а также лучшие игроки турнира в целом. В младшей группе лучшим признан Данил Рябов («Университет-95», Ульяновская область), в средней — Евгений Рылин («Стрела»), в старшей — Федор Щербинин («Динамо»).