Церемонию прощания с Марадоной в Аргентине посетят около миллиона человек

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Сообщалось, что прощание пройдет в четверг во дворце президента Аргентины в центре
«По поводу церемонии прощания с Диего Армандо Марадоной администрация президента сообщает, что двери откроются для граждан в 6 утра (12 мск)», — говорится в сообщении
Как рассказал РИА Новости сотрудник службы безопасности президентского дворца в
Сотни людей уже собрались ночью у дворца, где состоится церемония. Они не выстраиваются в очереди, а просто поют песни в честь своего кумира и запускают фейерверки, среди пришедших много фанатов клуба «Бока Хуниорс», за который
На здании дворца черная лента в знак траура, объявленного в стране на три дня. Однако происходящее на центральной площади страны мало напоминает скорбь, это скорее чествование знаменитого футболиста. «Это наш способ сказать спасибо. Да, звучит и выглядит, наверно, не очень со стороны, но мы хотим продемонстрировать, как мы благодарны за то, что он сделал для нашего футбола», — объясняет Мигель, участник манифестации.