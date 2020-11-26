Церемонию прощания с Марадоной в Аргентине посетят около миллиона человек

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Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Сообщалось, что прощание пройдет в четверг во дворце президента Аргентины в центре Буэнос-Айреса. Прийти попрощаться с футболистом смогут все желающие.

«По поводу церемонии прощания с Диего Армандо Марадоной администрация президента сообщает, что двери откроются для граждан в 6 утра (12 мск)», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. По просьбе семьи прощание продлится до 16 часов (22 часов мск).

Как рассказал РИА Новости сотрудник службы безопасности президентского дворца в Буэнос-Айресе, люди не смогут задерживаться у гроба и слишком приближаться к нему. «Все должны проходить мимо, на удалении», — отметил он.

Сотни людей уже собрались ночью у дворца, где состоится церемония. Они не выстраиваются в очереди, а просто поют песни в честь своего кумира и запускают фейерверки, среди пришедших много фанатов клуба «Бока Хуниорс», за который когда-то играл Марадона. «Мы их разгонять не будем», — сказал РИА Новости сотрудник службы безопасности президентского дворца. «Думаю, останутся тут до утра», — отметил его коллега, который следит за болельщиками.

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