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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Церемонию прощания с Марадоной в Аргентине посетят около миллиона человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноя — РИА Новости. Прощание с всемирно известным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, начнется через несколько часов в центре Буэнос-Айреса, ожидается, что в мероприятии примет участие около миллиона человек, люди уже собираются.

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Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Сообщалось, что прощание пройдет в четверг во дворце президента Аргентины в центре Буэнос-Айреса. Прийти попрощаться с футболистом смогут все желающие.

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«По поводу церемонии прощания с Диего Армандо Марадоной администрация президента сообщает, что двери откроются для граждан в 6 утра (12 мск)», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. По просьбе семьи прощание продлится до 16 часов (22 часов мск).

Как рассказал РИА Новости сотрудник службы безопасности президентского дворца в Буэнос-Айресе, люди не смогут задерживаться у гроба и слишком приближаться к нему. «Все должны проходить мимо, на удалении», — отметил он.

Сотни людей уже собрались ночью у дворца, где состоится церемония. Они не выстраиваются в очереди, а просто поют песни в честь своего кумира и запускают фейерверки, среди пришедших много фанатов клуба «Бока Хуниорс», за который когда-то играл Марадона. «Мы их разгонять не будем», — сказал РИА Новости сотрудник службы безопасности президентского дворца. «Думаю, останутся тут до утра», — отметил его коллега, который следит за болельщиками.

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На здании дворца черная лента в знак траура, объявленного в стране на три дня. Однако происходящее на центральной площади страны мало напоминает скорбь, это скорее чествование знаменитого футболиста. «Это наш способ сказать спасибо. Да, звучит и выглядит, наверно, не очень со стороны, но мы хотим продемонстрировать, как мы благодарны за то, что он сделал для нашего футбола», — объясняет Мигель, участник манифестации.

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