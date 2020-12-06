Умер чемпион Европы по футболу Понедельник

Она не уточнила подробностей случившегося. Спортсмен вместе с советской национальной командой в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальной игре против Югославии (2:1) Понедельник забил победный гол в дополнительное время.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-97753059&id=456240128&hash=99e87e84c1386e5a&hd=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В 1960—1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР. Понедельник также переходил в московские ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.