Российский вратарь отправил соперника в нокаут: видео напугало всех

За несколько минут до истечения времени матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» произошел эпизод, затмивший все, что происходило в этот день в португальском футболе.
Гости, многократные чемпионы страны, идущие сейчас на втором месте в таблице (хозяева — на 13-м) проводили очередную атаку, мяч с фланга навесили в штрафную, куда ворвался защитник Нану, пытавшийся успеть к мячу и пробить по воротам. На перехват мяча из ворот вышел российский голкипер Станислав Крицюк, но первым к мячу успел защитник «Белененсеш», летевший на мяч, выставив ногу вперед. Крицюк в прыжке попытался уклониться от столкновения с партнером — и на полном ходу врезался в Нану. Вратарь встал, хоть и схватился за голову, а вот 25-летний португалец потерял сознание после удара.
Игроки обеих команд, увидевшие, что он не может встать, принялись звать на помощь врачей. Вскоре прямо на поле выехала карета «Скорой», и врачи попытались оказать помощь Нану прямо на газоне.
На игроков, наблюдавших за происходящим, было жалко смотреть. Некоторые из футболистов «Порту» плакали, другие молились.
Станиславу Крицюку врачи дали пакет со льдом, который он прикладывал к голове в месте удара, но было видно, что бывшего вратаря «Краснодара» гораздо больше беспокоит происходившее с Нану.
Врачи возились на поле почти десять минут, после чего Нану, так и не пришедшего в себя, уложили на носилки, погрузили в «Скорую» и увезли в больницу. Позже было объявлено, что он пришел в сознание.
Кстати, матч все же доиграли, но голов забито не было — 0:0. Крицюк стал лучшим игроком матча — на его счету 6 сейвов. С сентября, когда Станислав Крицюк на правах свободного агента перешел из «Краснодара» в «Белененсеш», это уже седьмой матч, в котором он оставляет свои ворота в неприкосновенности.
Позже футбольный клуб «Порту» выступил с заявлением по поводу состояния здоровья защитника Нану:
«Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга с потерей сознания. На данный момент он стабилен, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Обследования, проведённые в больнице, не выявили никаких изменений клинической степени тяжести. Он будет находиться под наблюдением в больнице», — сообщает официальный твиттер команды.