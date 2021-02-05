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09:59 (мск), источник: Московский комсомолец

Российский вратарь отправил соперника в нокаут: видео напугало всех

Российский вратарь Станислав Крицюк в матче чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» столкнулся в своей штрафной с атаковавшим игроком «Порту» Нану. Португалец получил травму и потерял сознание, ему оказывали помощь прямо на поле и увезли на «Скорой». «МК-Спорт» рассказывает подробности жуткого эпизода.

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За несколько минут до истечения времени матча 17-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» произошел эпизод, затмивший все, что происходило в этот день в португальском футболе.

Гости, многократные чемпионы страны, идущие сейчас на втором месте в таблице (хозяева — на 13-м) проводили очередную атаку, мяч с фланга навесили в штрафную, куда ворвался защитник Нану, пытавшийся успеть к мячу и пробить по воротам. На перехват мяча из ворот вышел российский голкипер Станислав Крицюк, но первым к мячу успел защитник «Белененсеш», летевший на мяч, выставив ногу вперед. Крицюк в прыжке попытался уклониться от столкновения с партнером — и на полном ходу врезался в Нану. Вратарь встал, хоть и схватился за голову, а вот 25-летний португалец потерял сознание после удара.

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Игроки обеих команд, увидевшие, что он не может встать, принялись звать на помощь врачей. Вскоре прямо на поле выехала карета «Скорой», и врачи попытались оказать помощь Нану прямо на газоне.

На игроков, наблюдавших за происходящим, было жалко смотреть. Некоторые из футболистов «Порту» плакали, другие молились.

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Станиславу Крицюку врачи дали пакет со льдом, который он прикладывал к голове в месте удара, но было видно, что бывшего вратаря «Краснодара» гораздо больше беспокоит происходившее с Нану.

Врачи возились на поле почти десять минут, после чего Нану, так и не пришедшего в себя, уложили на носилки, погрузили в «Скорую» и увезли в больницу. Позже было объявлено, что он пришел в сознание.

Кстати, матч все же доиграли, но голов забито не было — 0:0. Крицюк стал лучшим игроком матча — на его счету 6 сейвов. С сентября, когда Станислав Крицюк на правах свободного агента перешел из «Краснодара» в «Белененсеш», это уже седьмой матч, в котором он оставляет свои ворота в неприкосновенности.

Позже футбольный клуб «Порту» выступил с заявлением по поводу состояния здоровья защитника Нану:

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«Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга с потерей сознания. На данный момент он стабилен, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Обследования, проведённые в больнице, не выявили никаких изменений клинической степени тяжести. Он будет находиться под наблюдением в больнице», — сообщает официальный твиттер команды.

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