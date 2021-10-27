В клубе КПЛ произошел конфликт. Легионеры объявили бойкот

«Помните, я писал о том, что многие игроки “Тараза” из-за долгов клуба собирались бойкотировать матч чемпионата с “Жетысу” в Талдыкоргане? После этого еще возбудился руководитель клуба таразцев Талгат Турлыбай, уверявший, что такого не было. А сегодня стало известно, что на ответный кубковый матч с “Шахтером” в Караганду не полетит больше половины основного состава “Тараза”, в первую очередь легионеры. И не потому, что эти футболисты травмированы или отбывают дисквалификацию. По признаниям самих игроков, с деньгами в команде настолько все плохо, что им уже должны зарплату за три месяца, а на клубной базе уже нечего есть, команда питается, где придется и за свой счет», — говорится в сообщении.