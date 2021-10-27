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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

В клубе КПЛ произошел конфликт. Легионеры объявили бойкот

В «Таразе» продолжается конфликт с участием тренера и директора клуба, сообщает телеграм-канал «Гол емес». По информации источника, команду покинул тренер по вратарям.

ТаразЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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«Арслан Сатубалдин ушел из “Тараза” в преддверии кубковой игры против “Шахтера”. Причина — конфликт в самолете со спортивным директором Нуртасом Кургулиным. Ранее команду покинул главный тренер Вардан Минасян», — пишет источник.

Между тем «Тень отца Гурмана» информирует, что легионеры «Тараза» объявили бойкот.

«Помните, я писал о том, что многие игроки “Тараза” из-за долгов клуба собирались бойкотировать матч чемпионата с “Жетысу” в Талдыкоргане? После этого еще возбудился руководитель клуба таразцев Талгат Турлыбай, уверявший, что такого не было. А сегодня стало известно, что на ответный кубковый матч с “Шахтером” в Караганду не полетит больше половины основного состава “Тараза”, в первую очередь легионеры. И не потому, что эти футболисты травмированы или отбывают дисквалификацию. По признаниям самих игроков, с деньгами в команде настолько все плохо, что им уже должны зарплату за три месяца, а на клубной базе уже нечего есть, команда питается, где придется и за свой счет», — говорится в сообщении.

За тур до финиша «Тараз» с 29 очками занимает десятое место в таблице. Сегодня, 27 октября, команде предстоит ответный матч ¼ финала Кубка Казахстана против «Шахтера».

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