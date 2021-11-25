Вагнер Лав: казахстанский футбол заслуживает лучшего качества

— Какой главный момент отметите для себя во время выступления в Казахстане?
— Я тепло был принят в «Кайрате» и в Казахстане. Для меня было приятно выступать в форме «Кайрата» и добиться чемпионского титула. Я всегда старался отдаваться по максимуму за команду.
— Вы забили 24 гола. Какой из них самый любимый?
— В первую очередь счастлив, что удалось забить столько голов. Считаю, что самый важный гол я забил в ворота «Ордабасы», когда мы стали чемпионами.
— Где мы вас увидим в дальнейшем?
— Хочу сказать спасибо тренеру за теплые слова. Для меня было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол, и игроки каждый день учатся у него чего-то новому. Я уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать еще шаги вперед. На меня выходили некоторые клубы. Пока я хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы еще услышите обо мне. Я еще намерен и дальше играть в футбол.
— Как бы вы описали Казахстанскую Премьер-Лигу?
— Я вижу, что у Лиги есть потенциал. По-моему мнению, Федерация могла бы больше содействовать в организации, улучшить инфраструктуры, поля. Я считаю. что казахстанский футбол заслуживает лучшего качества.
Напомним, Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» в июне 2020 года. Бразилец сделал себя имя выступлениями за московский ЦСКА, с которым завоевал Кубок УЕФА, а также трижды стал чемпионом России. Кроме того, бразилец успел поиграть за «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ». Лав провел 20 матчей за сборную Бразилии, в которых отметился 4 голами. Футболист дважды выигрывал Копа Америка.