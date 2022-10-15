Скорая увезла судью матча БАТЭ — «Динамо» Брест. Рефери Доля потерял сознание на 12-й минуте

На 12-й минуте матча 25-го тура чемпионата Беларуси рефери стало плохо, он упал на газон. Как передает «Прессбол», медперсонал оказал ему помощь прямо на поле, а затем унес на носилках. Со стадиона Долю увез автомобиль скорой помощи.