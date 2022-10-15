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20:48 (мск), источник: Sports.Ru

Скорая увезла судью матча БАТЭ — «Динамо» Брест. Рефери Доля потерял сознание на 12-й минуте

Матч БАТЭ — «Динамо» Брест был прерван из-за проблем со здоровьем у судьи Дмитрия Доли.

БАТЭ
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Источник: Sports.Ru

На 12-й минуте матча 25-го тура чемпионата Беларуси рефери стало плохо, он упал на газон. Как передает «Прессбол», медперсонал оказал ему помощь прямо на поле, а затем унес на носилках. Со стадиона Долю увез автомобиль скорой помощи.

Матч возобновился примерно через 10 минут, функции главного судьи взял на себя резервный арбитр Илья Ляшук.

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