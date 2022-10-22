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02:48 (мск), источник: Газета.Ру

Аршавин пожаловался, что его младшему сыну «промыли мозги» в «Спартаке»

Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что его младший сын от первого брака Арсений уже стал настоящим спартаковцем.

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Источник: РИА "Новости"

Бывшая жена спортсмена Юлия Барановская в 2020 году отдала сына в детско-юношескую академию «Спартака».

«Я сына обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера. Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в “Спартаке”, что он уже стал как истинный спартаковец», — сообщил Аршавин Sport24.

Аршавин и его бывшая гражданская жена Юлия Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 16-летний Артем, 14-летняя Яна и десятилетний Арсений.

Ранее Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа с требованием изменить размер выплаты алиментов. «Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда», — заявил адвокат Барановской, Владислав Подшибякин.

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