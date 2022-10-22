Аршавин пожаловался, что его младшему сыну «промыли мозги» в «Спартаке»

«Я сына обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера. Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в “Спартаке”, что он уже стал как истинный спартаковец», — сообщил Аршавин Sport24.