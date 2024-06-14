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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic)

Как пишет The Athletic, главный тренер «МЮ» пытался заставить португальца прессинговать. Это было обусловлено не только моделью игры тен Хага, но и желанием руководства придерживаться высокоинтенсивного стиля.

Роналду в «МЮ» не выполнял требования тен Хага по прессингу. Он считал, что его используют неэффективно (The Athletic) | Источник: Sports.Ru

Однако, по словам источника, тен Хаг делал поблажки Криштиану. Вместо того, чтобы требовать от нападающего три высокоинтенсивных рывка, как тренер поступил бы с молодым игроком, он просил Роналду делать два — например, к первому защитнику, владеющему мячом, потом следовать к вратарю, а затем возвращаться на позицию.

Отмечается, что Роналду неоднократно пытались обучить этому, но, по словам людей, непосредственно знакомых с ходом тренировок, он совершал минимум движений, что заставляло некоторых сотрудников сомневаться, понимает ли он указания.

Отдельные люди, знакомые с ситуацией в «МЮ,» считают, что Роналду понимал, что от него требовалось, но не выполнял это, потому что считал, что его используют неэффективно. Утверждается, что некоторые игроки, последовав примеру Роналду, похожим образом начали не соглашаться с тренером.

Роналду и тен Хаг работали в «МЮ» в первой половине сезона-2022/23.

Уэйн Руни: «Роналду часто смотрел в зеркало и говорил, что прекрасен. Я в шутку отвечал, что он уродлив. Его это раздражало».

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