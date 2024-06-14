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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Вратарь Евгений Латышонок официально перешел из «Балтики» в «Зенит»

Петербургский «Зенит» и футбольный клуб «Балтика» (Калининград) достигли договоренности о переходе вратаря Евгения Латышонка в состав сине-бело-голубых. Соглашение с игроком действует по схеме «4+1», сообщила 14 июня пресс-служба ФК «Зенит».

Вратарь Евгений Латышонок официально перешел из «Балтики» в «Зенит» | Источник: Коммерсантъ

«“Зенит” приветствует вратаря в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

Финансовая сторона трансфера не разглашается.

Евгений Латышонок является воспитанником футбольной школы «Краснодара», выступал за молодежную, третью и вторую команды клуба, вызывался в юношескую сборную России. С лета 2019 года вратарь играл за «Балтику», в которой провел пять сезонов и выиграл серебряные медали Первой лиги. На счету вратаря — 127 матчей в составе калининградцев, 26 из которых — в Российской премьер-лиги в минувшем сезоне.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным спортивных СМИ, «Зенит» также согласовал с московским «Локомотивом» трансфер нападающего Максима Глушенкова.

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