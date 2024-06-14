Вратарь Евгений Латышонок официально перешел из «Балтики» в «Зенит»

«“Зенит” приветствует вратаря в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых», — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

Евгений Латышонок является воспитанником футбольной школы «Краснодара», выступал за молодежную, третью и вторую команды клуба, вызывался в юношескую сборную России. С лета 2019 года вратарь играл за «Балтику», в которой провел пять сезонов и выиграл серебряные медали Первой лиги. На счету вратаря — 127 матчей в составе калининградцев, 26 из которых — в Российской премьер-лиги в минувшем сезоне.