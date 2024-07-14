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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси о Суаресе и Кубке Америки: «Мы надеялись встретиться в финале. Это было близко, но иногда все решает удача — пришло время Колумбии стать финалистом»

Сборная Аргентины стала финалистом турнира. Уругвай проиграл полуфинальный матч сборной Колумбии (0:1) и стал бронзовым призером, обыграв Канаду (2:2, 4:3 по пенальти).

Месси о Суаресе и Кубке Америки: «Мы надеялись встретиться в финале. Это было близко, но иногда все решает удача — пришло время Колумбии стать финалистом» | Источник: Sports.Ru

"Суарес — мой друг, я всегда желаю ему всего самого лучшего. Это был его последний Кубок Америки в составе национальной сборной, но, с другой стороны, он не играл так часто, как на предыдущих турнирах, где всегда был в основе Уругвая.

Мы сказали друг другу, когда прощались в «Интер Майами»: «Надеюсь, встретимся здесь в финале». Это было близко, думаю, что Уругвай был отличной командой, которая хорошо соревновалась и имела шанс против Колумбии.

В любом случае, я говорил об этом, иногда все решает удача. И пришло время Колумбии стать финалистом", — заявил нападающий сборной Аргентины.

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