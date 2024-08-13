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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Мартино о травме Месси: «В восстановлении Лео есть прогресс, но точной даты его возвращения пока нет. Он продолжает работать отдельно»

37-летний форвард «Интер Майами» пропускает матчи в связи с травмой голеностопа, полученной во время финального матча Кубка Америки.
Мартино о травме Месси: «В восстановлении Лео есть прогресс, но у нас нет точной даты его возвращения. Он продолжает тренироваться отдельно» | Источник: Sports.Ru

"В восстановлении Лео есть прогресс, но пока у нас нет точной даты его возвращения в общую группу. Он продолжает работать отдельно.

Его отсутствие влияет на команду по-разному. Иногда ситуация усугубляется тем, что мы вынуждены обходиться без других ключевых игроков. Но даже когда отсутствует только он, это существенный фактор.

Когда все наши игроки могут выходить на поле, мы становимся по-настоящему конкурентоспособной командой. Наш приоритет — чтобы ситуация с Лео поскорее разрешилась, при этом мы должны показать себя в его отсутствие", — сказал главный тренер клуба из Флориды.

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