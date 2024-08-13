Мартино о травме Месси: «В восстановлении Лео есть прогресс, но точной даты его возвращения пока нет. Он продолжает работать отдельно»

Мартино о травме Месси: «В восстановлении Лео есть прогресс, но у нас нет точной даты его возвращения. Он продолжает тренироваться отдельно» | Источник: Sports.Ru

"В восстановлении Лео есть прогресс, но пока у нас нет точной даты его возвращения в общую группу. Он продолжает работать отдельно.

Его отсутствие влияет на команду по-разному. Иногда ситуация усугубляется тем, что мы вынуждены обходиться без других ключевых игроков. Но даже когда отсутствует только он, это существенный фактор.