«Жизнь — это еще и смерть». Не стало Свена-Йорана Эрикссона

Узнав об этом, в «Ливерпуле» решили пригласить Эрикссона возглавить команду в матче легенд против «Аякса». «Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его восхищении или любви к “Ливерпулю” и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь. Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда. И он может сесть на мое место в моем офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема», — говорил тогда еще тренер красных Юрген Клопп.