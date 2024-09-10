Пирс Морган: «Тен Хаг — идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих “МЮ”

МЮ«стал хуже, чем в прошлом сезоне. Не могу поверить, что говорю это, потому что это чудо. Так что Криштиану Роналду, если бы он остался в “Манчестер Юнайтед”, был бы неизмеримо лучше любого из нападающих, которые у них сейчас есть, поскольку он доказывает это в сборной Португалии», — заявил Морган.