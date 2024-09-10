Пирс Морган: «Тен Хаг — идиот. Властный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Роналду был бы неизмеримо лучше любого из нападающих “МЮ”

«Потому что тен Хаг — полный идиот. Извините, но это так. Он был идиотом с тех пор, как оказался в “МЮ”, не так ли? Он несет полный бред. Теперь он болтает о Гарри Поттере.
Тен Хаг — это все, о чем Роналдо говорил мне в том интервью, что привело к его уходу из «Юнайтед».
Самая большая проблема с тен Хагом в том, что он как маленький властный школьный учитель, который не знает, как обращаться с выдающимися талантами. Посмотрите на игроков, с которыми он не смог справиться в «МЮ». Криштиану Роналду, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд. Это все игроки высшего уровня.
Он может справится с игроками попроще. Он может справиться с ребятами, которых он приводит из «Аякса», которые никогда не были на большой мировой сцене, но он не может справиться с игроками высшего класса.
МЮ«стал хуже, чем в прошлом сезоне. Не могу поверить, что говорю это, потому что это чудо. Так что Криштиану Роналду, если бы он остался в “Манчестер Юнайтед”, был бы неизмеримо лучше любого из нападающих, которые у них сейчас есть, поскольку он доказывает это в сборной Португалии», — заявил Морган.
«У него яйца больше, чем мозги». Почему Пирс Морган такой скандалист: прослушка, Трамп, обида на принцессу.