Луи Саа: «Желаю Роналду забить 1100 голов. Все должны хотеть, чтобы Криштиану осуществил мечты, потому что он самый большой источник вдохновения для детей»

Для Криштиану 900 голов значат очень много. Каждый раз, когда он забивает, он будто выигрывает чемпионат мира. Парень просто одержим идеей помочь команде. Что бы он ни стремился сделать, он сделает все возможное, чтобы этого достичь. Если он чувствует, что ему нужно поехать на чемпионат мира в 2026 году и выиграть его, то он попытается это сделать. А турнир уже не за горами.