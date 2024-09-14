Месси восстановился после травмы

«Он в порядке. Вчера вернулся к тренировкам. Мы рассматриваем его участие в завтрашней игре. После тренировки мы определим стратегию для него, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший игрок мира, так что мы все довольны этой ситуацией», — цитирует Мартино ESPN.