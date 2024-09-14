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Месси восстановился после травмы

Месси оправился от травмы и готов сыграть в ближайшем матче «Интер Майами».

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче, заявил главный тренер команды Херардо Мартино.

Месси в середине июля получил травму лодыжки в составе сборной Аргентины в финальном матче Кубка Америки против команды Колумбии (1:0) и с тех пор не выходил на поле. 14 сентября «Интер Майами» дома сыграет с «Филадельфией Юнион».

«Он в порядке. Вчера вернулся к тренировкам. Мы рассматриваем его участие в завтрашней игре. После тренировки мы определим стратегию для него, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший игрок мира, так что мы все довольны этой ситуацией», — цитирует Мартино ESPN.

В текущем сезоне MLS Месси провел 12 матчей и забил 12 голов.