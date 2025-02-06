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Морган о детстве Роналду: «Семья Криштиану была бедна, он все время голодал. Он сказал мне: “Я никогда не забывал, каково это, и сейчас голоден до голов, побед и рекордов”

«Я был у него в гостях, мы хорошо пообщались. Мы говорили о том, как он занимался в академии “Спортинга” в 12 лет, о том, как беден он был, как мало денег было у его семьи.

Источник: Спортс"

Он был все время голоден, порой он заходил в местный «Макдоналдс» и просто зависал там в ожидании бесплатных бургеров от каких-нибудь сердобольных женщин, которые туда ходили. Он рассказал мне об этом, когда я впервые брал у него интервью — тогда он играл за «Ювентус».

Я спросил его: «Как тебе удается сохранять такой драйв, такой голод, страсть и решимость в 40 лет?» Это своего рода безумие. И он ответил: «Я никогда не забывал, каково это — голодать на самом деле». Он сказал: «Это осталось со мной и сейчас. Просто я голоден до игр, голов, рекордов и побед», — сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».