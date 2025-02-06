Морган о детстве Роналду: «Семья Криштиану была бедна, он все время голодал. Он сказал мне: “Я никогда не забывал, каково это, и сейчас голоден до голов, побед и рекордов”

Я спросил его: «Как тебе удается сохранять такой драйв, такой голод, страсть и решимость в 40 лет?» Это своего рода безумие. И он ответил: «Я никогда не забывал, каково это — голодать на самом деле». Он сказал: «Это осталось со мной и сейчас. Просто я голоден до игр, голов, рекордов и побед», — сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».