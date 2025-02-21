Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки» в &frac18; финала азиатской ЛЧ, «Аль-Наср» Роналду — с «Эстеглялем», «Аль-Хилаль» Малкома — с «Пахтакором&ra

В  финала турнира встретятся следующие клубы.
Источник: Спортс"

Восток.

«Йокогама Маринос» (Япония) — «Шанхай Порт» (Китай).

«Кавасаки Фронтале» (Япония) — «Шанхай Шеньхуа» (Китай).

«Дарул Такзим» (Малайзия) — «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).

«Кванчжу» (Южная Корея) — «Виссел Кобе» (Япония).

Запад.

«Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) — «Пахтакор» (Узбекистан).

«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — «Аль-Райян» (Катар).

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — «Эстегляль» (Иран).

«Аль-Садд» (Катар) — «Аль-Васль» (ОАЭ).

Первые матчи ⅛ финала пройдут 3−5 марта, ответные — 10−12 марта. Победители примут участие в «финале восьми», который пройдет в саудовской Джидде: там сыграют все матчи, начиная с четвертьфинала.

Обладатель трофея получит рекордный денежный приз для азиатского футбола — 12 млн долларов.

Напомним, «Шаньдун Тайшань» решил не играть с корейским «Ульсаном» в 8-м туре общего этапа турнира.

После снятия клуба с турнира «Шанхай», набравший 10 очков в 8 матчах и занимавший 7-е место до заключительных игр конкурентов, автоматически квалифицировался в плей-офф.

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) подтвердила, что результаты «Шаньдуна» аннулировали, команда Леонида Слуцкого официально финишировала на 7-м месте.

«Шанхай Шэньхуа» проведет первый матч в чемпионате в субботу, 22 февраля, против «Чанчуня». Предматчевая студия начнется в 14:40 по московскому времени, Спортс«» покажет игру в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев, Вадим Лукомский и знаток китайского футбола Иван Зуенко.