Восток.
«Йокогама Маринос» (Япония) — «Шанхай Порт» (Китай).
«Кавасаки Фронтале» (Япония) — «Шанхай Шеньхуа» (Китай).
«Дарул Такзим» (Малайзия) — «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).
«Кванчжу» (Южная Корея) — «Виссел Кобе» (Япония).
Запад.
«Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия) — «Пахтакор» (Узбекистан).
«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — «Аль-Райян» (Катар).
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) — «Эстегляль» (Иран).
«Аль-Садд» (Катар) — «Аль-Васль» (ОАЭ).
Первые матчи ⅛ финала пройдут 3−5 марта, ответные — 10−12 марта. Победители примут участие в «финале восьми», который пройдет в саудовской Джидде: там сыграют все матчи, начиная с четвертьфинала.
Обладатель трофея получит рекордный денежный приз для азиатского футбола — 12 млн долларов.
Напомним, «Шаньдун Тайшань» решил не играть с корейским «Ульсаном» в 8-м туре общего этапа турнира.
После снятия клуба с турнира «Шанхай», набравший 10 очков в 8 матчах и занимавший 7-е место до заключительных игр конкурентов, автоматически квалифицировался в плей-офф.
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) подтвердила, что результаты «Шаньдуна» аннулировали, команда Леонида Слуцкого официально финишировала на 7-м месте.
«Шанхай Шэньхуа» проведет первый матч в чемпионате в субботу, 22 февраля, против «Чанчуня». Предматчевая студия начнется в 14:40 по московскому времени, Спортс«» покажет игру в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев, Вадим Лукомский и знаток китайского футбола Иван Зуенко.