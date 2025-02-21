«Шанхай Шэньхуа» проведет первый матч в чемпионате в субботу, 22 февраля, против «Чанчуня». Предматчевая студия начнется в 14:40 по московскому времени, Спортс«» покажет игру в прямом эфире. Прокомментируют Артем Терентьев, Вадим Лукомский и знаток китайского футбола Иван Зуенко.