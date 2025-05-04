Мусаев о «Краснодаре»: «Играем открыто, пяточки, забегания — вы говорите, что не хватает характера. Сейчас на характере побеждаем — спрашиваете, где пяточки. Определитесь»

"Поздравляю всех с победой. 33 тысячи зрителей, сумасшедшая поддержка. Это дало нам сил. Был странный момент с ВАР, когда мяч коснулся руки Тормены. Зачем-то судью позвали смотреть повтор. Возмущен работой ВАР. Когда мяч попал Тормене в руку, Даку уже лежал на земле. Он не мог никак угрожать! Такой важный матч, а арбитра зовут посмотреть момент, создать нервозность. Не вижу, где там вообще могла быть красная карточка.