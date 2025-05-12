Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться во главе команды АПЛ — большое достижение. “Арсеналу” не хватает глубины состава — купить одного форварда за&nbs

Но им катастрофически не хватает глубины состава, у них по-прежнему нет полузащитника, который мог бы принимать мяч на задней линии, и в «Арсенал» может перейти Субименди. Парти не силен в этом, Деклан Райс доказал в первом матче против «ПСЖ», что он великолепно с этим справляется. Они подписали одного нападающего за семь сезонов. Смешно, что они оставили Микелю Артете так мало [игроков]. Они потратили 750 миллионов фунтов и купили одного нападающего. Этого недостаточно«, — сказал бывший игрок “МЮ” в эфире Sky Sports.