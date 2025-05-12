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Невилл об Артете: «Не выиграть за 5 лет ни одного трофея и остаться во главе команды АПЛ — большое достижение. “Арсеналу” не хватает глубины состава — купить одного форварда за&nbs

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Источник: Спортс"

"Не выиграть ни одного трофея за пять лет и оставаться при этом тренером команды АПЛ — это большое достижение. Мы думали, что времена, когда позволялось такое терпение, прошли. Думаю, это хорошо, потому что, как правило, тренер оказывается под давлением. Это важно в том смысле, что вы замечаете прогресс.

Я рад, что в пятницу на своей пресс-конференции он сказал: «Мы откатились назад в Премьер-лиге», — потому что за последний месяц они немного пощекотали нам нервы Лигой чемпионов, и это немного сбросило напряжение, связанное с тем, насколько плохо они выступили в чемпионате. [Они набрали] на 13−14 очков меньше, чем в прошлом и в позапрошлом сезоне.

Но им катастрофически не хватает глубины состава, у них по-прежнему нет полузащитника, который мог бы принимать мяч на задней линии, и в «Арсенал» может перейти Субименди. Парти не силен в этом, Деклан Райс доказал в первом матче против «ПСЖ», что он великолепно с этим справляется. Они подписали одного нападающего за семь сезонов. Смешно, что они оставили Микелю Артете так мало [игроков]. Они потратили 750 миллионов фунтов и купили одного нападающего. Этого недостаточно«, — сказал бывший игрок “МЮ” в эфире Sky Sports.