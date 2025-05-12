Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

— Могу поздравить Даку, это победный гол. Но я говорю с ним не об этом, а о том, что он, даже имея текущие проблемы, должен давать больше стабильности в игре. Если он добавит в концентрации, внимании и будет играть все 90 минут на своем уровне, он забьет намного больше.