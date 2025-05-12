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Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

Форвард «Рубина» забил победный гол в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:0). Всего в 24 играх текущего турнира на его счету 12 голов, нападающий делит 3-е место в гонке бомбардиров с Эсекиэлем Барко («Спартак»).

Источник: Спортс"

— Могу поздравить Даку, это победный гол. Но я говорю с ним не об этом, а о том, что он, даже имея текущие проблемы, должен давать больше стабильности в игре. Если он добавит в концентрации, внимании и будет играть все 90 минут на своем уровне, он забьет намного больше.

Мы видим его качества, но с его проблемами он играет фазами. Нам это понятно, поэтому требования к нему — пробовать через «не могу». Мы рады за него, но это плод усилий всей команды.

— Что скажете об игре вратаря сегодня?

— Моменты были, мы имели преимущество, играли против хорошо организованной и сыгранной команды. И 90 минут не допускать моменты у своих ворот очень сложно. В тех эпизодах, которые были, Ставер сыграл очень надежно. И это очень хорошо.

Но нужно предъявить претензии защитникам, которые, имея преимущество, умудрялись давать возможность сопернику обокрасть себя. На это нужно обращать внимание и быстро принимать решения, не терять времени, — сказал тренер «Рубина».