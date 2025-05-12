Рахимов о 12 голах Даку: «Если добавит в концентрации и будет играть все 90 минут на своем уровне, забьет намного больше»

— Могу поздравить Даку, это победный гол. Но я говорю с ним не об этом, а о том, что он, даже имея текущие проблемы, должен давать больше стабильности в игре. Если он добавит в концентрации, внимании и будет играть все 90 минут на своем уровне, он забьет намного больше.
Мы видим его качества, но с его проблемами он играет фазами. Нам это понятно, поэтому требования к нему — пробовать через «не могу». Мы рады за него, но это плод усилий всей команды.
— Что скажете об игре вратаря сегодня?
— Моменты были, мы имели преимущество, играли против хорошо организованной и сыгранной команды. И 90 минут не допускать моменты у своих ворот очень сложно. В тех эпизодах, которые были, Ставер сыграл очень надежно. И это очень хорошо.
Но нужно предъявить претензии защитникам, которые, имея преимущество, умудрялись давать возможность сопернику обокрасть себя. На это нужно обращать внимание и быстро принимать решения, не терять времени, — сказал тренер «Рубина».