Сафонов выиграл 3 трофея за год в «ПСЖ», Хвича — 2 за полгода

Хвича Кварацхелия, приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал два трофея.
«ПСЖ» еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Интером», а затем выступить на клубном чемпионате мира.
Голкипер покинул «Краснодар» и присоединился к французской команде минувшим летом. В этом сезоне он уже выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Хвича Кварацхелия, приобретенный у «Наполи» в январе, завоевал два трофея.
«ПСЖ» еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Интером», а затем выступить на клубном чемпионате мира.