Андрей Аршавин: «Я не фанат Умярова, но он превратился в одного из важных игроков “Спартака”. Сколько бы в Европе ему заплатили? 600−800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 млн б

Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака». Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600−800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 [миллиона] будет получать. Продление контракта он заслужил, — сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
