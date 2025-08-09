Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Андрей Аршавин: «Я не фанат Умярова, но он превратился в одного из важных игроков “Спартака”. Сколько бы в Европе ему заплатили? 600−800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 млн б

"Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить то, как он провел прошлый сезон.

Источник: Спортс"

Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака». Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600−800 тысяч. Введут новый лимит, он и 4 [миллиона] будет получать. Продление контракта он заслужил, — сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.