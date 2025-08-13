Ричмонд
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.80
П2
1.80
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.58
П2
2.42
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.05
П2
3.17
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
7.10

Браун о Роналду: «Его тело нужно будет отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану — машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»

"Его тело нужно будет отдать ученым, когда он наконец закончит [карьеру]! Он машина.

Ему явно нравится там [в «Аль-Насре»]. К нему хорошо относятся. Поверьте мне, если бы он не хотел продолжать, то не стал бы. Он любит эту игру. Он наслаждается собой. Он по-прежнему в деле.

В любой момент он может завершить карьеру и расслабиться, делать все, что захочет, но он по-прежнему хочет быть частью футбола. Он по-прежнему хочет ставить рекорды. Вместо того, чтобы смотреть на это негативно, нужно смотреть на это с положительной стороны. Особенно молодым ребятам, которые только начинают играть, — как много он вкладывает и готов вкладывать.

Он готов подвергать свое тело разным испытаниям, только чтобы продолжать играть в футбол. Я рад, что он смог этого добиться«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед”.