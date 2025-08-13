Браун о Роналду: «Его тело нужно будет отдать ученым, когда он закончит карьеру. Криштиану — машина, он по-прежнему хочет быть частью футбола и ставить рекорды»

В любой момент он может завершить карьеру и расслабиться, делать все, что захочет, но он по-прежнему хочет быть частью футбола. Он по-прежнему хочет ставить рекорды. Вместо того, чтобы смотреть на это негативно, нужно смотреть на это с положительной стороны. Особенно молодым ребятам, которые только начинают играть, — как много он вкладывает и готов вкладывать.