Иньиго Мартинес: «Удивил характер Роналду. Он думает только о победе. Общение с ним обогащает»

Когда я получил предложение от «Аль-Насра», меня привлекала возможность поиграть вместе с Криштиану. С самого начала меня удивил его характер, его открытость, его готовность помочь.
— Вы разговариваете? Он дает вам советы?
— Да, я играл против него, но мы не были так близки, я не общался с ним. Прийти и увидеть, что он ждет тебя, поговорить с ним… Это обогащает. Очень приятно играть с ним.
Это взаимно, на поле бывают ситуации, особенно в плане защиты, когда я могу ему помочь. Мы всегда разговариваем, как на поле, так и за его пределами. В раздевалке царит отличная атмосфера, — сказал защитник «Аль-Насра».