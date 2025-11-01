Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.10
П2
1.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.40
П2
4.52
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
63.00
Футбол. Италия
перерыв
Кремонезе
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
6.25
П2
1.19
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»

Андрей Мостовой прокомментировал свое празднование в балаклаве после гола в матче с «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

— Что за шапка? Откуда взялась?

— Не знаю, где она, она специально была выбрана.

— Ты знал, что выйдешь и забьешь?

— Я не знал, что выйду.

— Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?

— Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, — сказал полузащитник «Зенита».