Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»

— Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, — сказал полузащитник «Зенита».