Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.
— Что за шапка? Откуда взялась?
— Не знаю, где она, она специально была выбрана.
— Ты знал, что выйдешь и забьешь?
— Я не знал, что выйду.
— Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то получается вас это взбодрило?
— Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, — сказал полузащитник «Зенита».