Мартинес о Роналду: «Уникальный игрок, нет другого футболиста с 200 матчами за свою страну. Всегда хорошо услышать мысли капитана сборной»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями об интервью Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

— Как вы отреагировали на интервью Криштиану Роналду и его стремление выиграть чемпионат мира 2026 года?

— Думаю, всегда хорошо услышать мысли капитана сборной, потому что он — уникальный игрок, нет другого футболиста с 200 матчами за свою страну.

Думаю, все мы можем понять его страсть и осознать, что для него значит надевать футболку Португалии — это пример. Он сейчас полностью сосредоточен на отборочных матчах в ноябре, а потом было бы фантастически, если бы он продолжил с мечтой о чемпионате мира. Все остальное — это только концентрация на отборе, — сказал Мартинес.

Морган об охватах интервью с Роналду: «1 млн за 24 часа. Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Самое популярное спортивное интервью года».