Мартинес о Роналду: «Уникальный игрок, нет другого футболиста с 200 матчами за свою страну. Всегда хорошо услышать мысли капитана сборной»

Думаю, все мы можем понять его страсть и осознать, что для него значит надевать футболку Португалии — это пример. Он сейчас полностью сосредоточен на отборочных матчах в ноябре, а потом было бы фантастически, если бы он продолжил с мечтой о чемпионате мира. Все остальное — это только концентрация на отборе, — сказал Мартинес.