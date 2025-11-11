Ташуев считает, что российского тренера не назначат в «Спартак»: «Кахигао так сказал, поэтому мы даже не надеемся. Обращаться к нам считается моветоном»

Если брать меня лично, я вообще ничего не боюсь в плане профессии. Если я беру низкобюджетный клуб, поднимаю на хороший уровень. Почему я не могу быть в большом клубе? В Беларуси я работал в хорошем клубе, выигрывал чемпионат, Кубок. Проблем нет, но из песни слов не выкинешь, Кахигао это сказал. Поэтому мы об этом даже не думаем и не надеемся«, — заявил бывший главный тренер “Факела”.