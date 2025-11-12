Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом

Одну из публикаций девушка подписала: «Небольшое изменение за один год».
«Ты влюбилась в кроссфит. Но в итоге влюбилась в себя, в свою силу, в дисциплину, в собственную эволюцию. И в лучшую версию себя, которую открыла только благодаря тренировкам», — подписала одно из видео Карпина.
Набор мышечной массы составил около 15 килограммов при сохранении низкого уровня жировой прослойки. «Ты — машина!» — восторгаются подписчики.
С марта 2025 года все публикации Валерии посвящены исключительно тренировкам в спортивном зале. Девушка совмещает высокоинтенсивные тренировки по тяжелой атлетике, гимнастике, силовому экстриму и ряду других видов спорта.
Валерия — дочь Карпина от первого брака. Родилась в феврале 2001 года.