Дочь Карпина шокировала подписчиков фото после года занятий бодибилдингом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Дочь главного тренера «Динамо» и сборной России по футболу Валерия Карпина показала в социальных сетях прогресс в физической форме, которого она добилась за последний год.

Источник: Соцсети

Одну из публикаций девушка подписала: «Небольшое изменение за один год».

«Ты влюбилась в кроссфит. Но в итоге влюбилась в себя, в свою силу, в дисциплину, в собственную эволюцию. И в лучшую версию себя, которую открыла только благодаря тренировкам», — подписала одно из видео Карпина.

Набор мышечной массы составил около 15 килограммов при сохранении низкого уровня жировой прослойки. «Ты — машина!» — восторгаются подписчики.

С марта 2025 года все публикации Валерии посвящены исключительно тренировкам в спортивном зале. Девушка совмещает высокоинтенсивные тренировки по тяжелой атлетике, гимнастике, силовому экстриму и ряду других видов спорта.

Валерия — дочь Карпина от первого брака. Родилась в феврале 2001 года.

