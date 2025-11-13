Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.51
П2
1.37
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о товарищеском матче команды против Перу (1:1).

Источник: Спортс"

— Конечно, немножко скучновато было. Хотелось, чтобы наши побольше моментов создавали и легко обыграли Перу, но не тут-то было. У Сафонова были другие планы.

— Стоит ли ставить Сафонова дальше на матчи сборной России, учитывая то, что у него недостаток практики в клубе?

— Ну, не знаю. Это решать тренеру. Для меня всегда считалось правилом, что в сборной играют лучшие. Выходит тот, кто показывает хорошую игру. Сидя на замене, ты очень много теряешь: и тонус, и уверенность, и все остальные футбольные качества.

Не знаю, с вратарями в принципе отдельная история, но я думаю, должно быть то же самое. Все-таки нужно играть, чтобы был тонус и уверенность при действиях в воротах.

А то все запомнят два пропущенных мяча Сафонова — от Нигерии и Перу. Нам забили с 30 метров после его ошибки. Все запомнят эти голы.

Честно говоря, это не нужно ни ему, ни нашей сборной. Поэтому, конечно же, нужно смотреть, кто в какой форме и кто готов победить, кто готов играть и приносить пользу сборной России, — сказал Дмитрий Булыкин.

Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.