Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»

— Ну, не знаю. Это решать тренеру. Для меня всегда считалось правилом, что в сборной играют лучшие. Выходит тот, кто показывает хорошую игру. Сидя на замене, ты очень много теряешь: и тонус, и уверенность, и все остальные футбольные качества.