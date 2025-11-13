Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»

— Конечно, немножко скучновато было. Хотелось, чтобы наши побольше моментов создавали и легко обыграли Перу, но не тут-то было. У Сафонова были другие планы.
— Стоит ли ставить Сафонова дальше на матчи сборной России, учитывая то, что у него недостаток практики в клубе?
— Ну, не знаю. Это решать тренеру. Для меня всегда считалось правилом, что в сборной играют лучшие. Выходит тот, кто показывает хорошую игру. Сидя на замене, ты очень много теряешь: и тонус, и уверенность, и все остальные футбольные качества.
Не знаю, с вратарями в принципе отдельная история, но я думаю, должно быть то же самое. Все-таки нужно играть, чтобы был тонус и уверенность при действиях в воротах.
А то все запомнят два пропущенных мяча Сафонова — от Нигерии и Перу. Нам забили с 30 метров после его ошибки. Все запомнят эти голы.
Честно говоря, это не нужно ни ему, ни нашей сборной. Поэтому, конечно же, нужно смотреть, кто в какой форме и кто готов победить, кто готов играть и приносить пользу сборной России, — сказал Дмитрий Булыкин.
Валера отнял у России победу. Сафонов пропустил издали.