Карпин составил символическую сборную из лучших игроков в истории: «Месси, Роналду, Кейн, Дембеле, Макелеле, Пирло, Барези, Мальдини, Карлос, Беккенбауэр, Нойер»

Главный тренер «Динамо» и сборной России назвал лучшего футболиста на каждом амплуа.

Источник: Спортс"

— Можете назвать по одному лучшему игроку за всю историю на каждой позиции?

— Наверное, смогу, но надо будет вспоминать. С одной стороны, вратарь — Лев Иванович Яшин. Все говорят, что это был номер один на все времена. С другой стороны, я никогда не видел, как он играл. Из тех, кого видел, я бы назвал Нойера.

Центральный защитник… Франко Барези, вы не родились, когда он играл. И Паоло Мальдини. Роберто Карлос — правый защитник. Будет еще Беккенбауэр. Из опорных полузащитников… Макелеле, Пирло. Понятно, Месси и Роналду, которых вы знаете. Харри Кейн. И Дембеле. — Какой в детстве любимый клуб?

— Если говорить о детстве, то у меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы, — сказал Карпин.