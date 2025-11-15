Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
Карпин про сборную в 2026 году: «Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга»

Валерий Карпин хотел бы провести матчи против сильнейших сборных мира в 2026 году.

Источник: Спортс"

— Есть планы на 2026 год?

— Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит.

— Ваши пожелания?

— Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации… Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание — играть с самыми лучшими соперниками из возможных.

Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе — это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира — это другое давление. А команда одна и та же, — сказал главный тренер сборной России.

Сейчас в топ-10 рейтинга ФИФА входят Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Италия и Германия.

