«Карпину надо благотворительную акцию заканчивать. Дальше будут вызываться те, на кого он рассчитывает, они будут формировать костяк сборной России». Глушаков после 0:2 с Чили

По поводу сборной я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, — они будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.