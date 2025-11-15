Ричмонд
«Карпину надо благотворительную акцию заканчивать. Дальше будут вызываться те, на кого он рассчитывает, они будут формировать костяк сборной России». Глушаков после 0:2 с Чили

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что Валерию Карпину пора сформировать постоянный состав российской национальной команды.

Источник: Спортс"

Сегодня сборная России уступила Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

"Да, сборная России проиграла. Не надо сравнивать экспертам сборную России 2017 года и Чили. Сегодня я слышал: там эксперты говорили, что одни лучше, другие хуже, и футболисты лучше, хуже. Там Видаль играл, у нас в России тоже играли хорошие футболисты. Это были разные сборные и разная подготовка. Мы к Кубку конфедераций готовились, к официальным играм, а здесь просто товарищеские матчи и новое поколение.

По поводу сборной я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, — они будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.

Кроме того, я очень впечатлен тем, как в Сочи собралась такая армия российских болельщиков. Не зря съездили и пригласили их поддержать сборную на матче!" -написал Глушаков в своем телеграм‑канале.

