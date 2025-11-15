Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Лукин о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА готовится побеждать и оставаться на первом месте. Надеемся, что Обляков вернется — он наш лидер»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о травме Ивана Облякова перед предстоящим матчем со «Спартаком».

Источник: Спортс"

Команды сыграют в дерби 22 ноября на «Лукойл Арене» в рамках 16-го тура Мир РПЛ. Полузащитник армейцев Обляков травмировался во время BetBoom товарищеского матча сборной России с Чили (0:2).

"Во-первых, мы не знаем потеряли мы его или нет. Конечно, Ваня лидер нашей команды и очень надеемся, что в ближайшее время он вернется в строй.

Мы готовимся побеждать и оставаться на первом месте. Поможет ли нам, что уволили Станковича? Не хочу это комментировать, ничего не думаю об этом", — сказал Лукин.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. Столько же у лидирующего «Краснодара», имеющего преимущество по дополнительным показателям. «Спартак», набравший 25 очков, занимает 6-е место. На этой неделе красно-белых покинул главный тренер Деян Станкович.