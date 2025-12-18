Первый тренер Сафонова: Матвей — лучший российский вратарь, он обошёл Акинфеева

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.70
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.21
П2
5.88
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.27
П2
6.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.30
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.53
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.99
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.76
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.82

Первый тренер Сафонова: Матвей — лучший российский вратарь, он обошёл Акинфеева

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, оценил игру российского футболиста в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (Бразилия).

Источник: AP 2024

Основное время матча закончилось вничью — 1:1, «ПСЖ» выиграл в серии послематчевых пенальти (2:1), а Сафонова признали лучшим игроком встречи.

В послематчевой серии россиянин отразил четыре 11-метровых удара игроков соперника из пяти.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в “ПСЖ”.

На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошёл Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», — сказал Чистяков Metaratings.ru.

26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. На счету футболиста 21 матч, 16 пропущенных голов и девять встреч «на ноль».

Соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.