Первый тренер Сафонова: Матвей — лучший российский вратарь, он обошёл Акинфеева

Основное время матча закончилось вничью — 1:1, «ПСЖ» выиграл в серии послематчевых пенальти (2:1), а Сафонова признали лучшим игроком встречи.
В послематчевой серии россиянин отразил четыре 11-метровых удара игроков соперника из пяти.
«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в “ПСЖ”.
На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошёл Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», — сказал Чистяков Metaratings.ru.
26-летний Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. На счету футболиста 21 матч, 16 пропущенных голов и девять встреч «на ноль».
Соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.