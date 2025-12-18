Первый тренер Сафонова: Матвей — лучший российский вратарь, он обошёл Акинфеева

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в “ПСЖ”.



На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошёл Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», — сказал Чистяков Metaratings.ru.