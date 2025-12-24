Ричмонд
Переход Джаки в «Сандерленд» — лучший трансфер сезона АПЛ на данный момент по версии Goal. Субименди — 2-й, Вольтемаде — 5-й, Шерки — 9-й, Экитике — 10-й

Спортивный портал Goal составил рейтинг лучших трансферов сезона АПЛ на данный момент.

Источник: Спортс"

Первую строчку занял переход полузащитника Гранита Джаки в «Сандерленд» из «Байера». Всего в список попали 10 футболистов:

1. Гранит Джака (в «Сандерленд» из «Байера» за 17 млн фунтов);

2. Мартин Субименди (в «Арсенал» из «Реал Сосьедад» за 60 млн фунтов);

3. Малик Тиав (в «Ньюкасл» из «Милана» за 35 млн фунтов);

4. Робин Руфс (в «Сандерленд» из НЕК за 9,5 млн фунтов);

5. Ник Вольтемаде (в «Ньюкасл» из «Штутгарта» за 69 млн фунтов);

6. Кирнан Дьюзбери-Холл (в «Эвертон» из «Челси» за 28 млн фунтов);

7. Норди Мукиеле (в «Сандерленд» из «ПСЖ» за 12 млн фунтов);

8. Джордан Хендерсон (в «Брентфорд», свободный агент);

9. Райан Шерки (в «Манчестер Сити» из «Лиона» за 37 млн фунтов);

10. Юго Экитике (в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за 79 млн фунтов).