Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.72
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.11
П2
2.43
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.57
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.44
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Златан выложил фото с Хабибом и Погба с подписью «Хороший, плохой и злой»

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович выложил фото с Хабибом Нурмагомедовым и Полем Погба.

Источник: Спортс"

Фотографию Златан подписал фразой The Good, the Bad and the Ugly, что переводится как «Хороший, плохой и злой». Эти слова — отсылка к фильму 1966 года.

Напомним, Златан завершил карьеру летом 2023 года.

Фото: соцсети Златана Ибрагимовича.