Златан выложил фото с Хабибом и Погба с подписью «Хороший, плохой и злой»

Фотографию Златан подписал фразой The Good, the Bad and the Ugly, что переводится как «Хороший, плохой и злой». Эти слова — отсылка к фильму 1966 года.
Напомним, Златан завершил карьеру летом 2023 года.
Фото: соцсети Златана Ибрагимовича.
Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович выложил фото с Хабибом Нурмагомедовым и Полем Погба.
