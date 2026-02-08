Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.40
П2
1.79
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
0
:
Лацио
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.92
П2
2.70
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
2
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Компани о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам: «Это не приоритет. Конечно, “Бавария” хочет забивать много, но главное — чувствовать, что мы можем сделать это в любой момент»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Хоффенхаймом» (5:1) в 21-м туре Бундеслиги.

«Мы уважаем “Хоффенхайм” и знали, что это хорошая команда, так что результат можно считать положительным. Мы не ждали от этого матча чего-то большего и находимся там, где должны быть. Теперь все наше внимание — на “Лейпциг”. Мы всегда голодны до атаки, но, конечно, нужно искать баланс».

О начале решающей фазы сезона.

«У меня большой опыт в подобных ситуациях, когда в итоге можно что-то выиграть. Нужно сохранять концентрацию. Неважно, набрал ли ты три очка, сыграл хорошо или плохо — это нужно сразу оставить позади и в следующем матче снова отдать все силы. Так иногда удается поймать поток, ритм».

О возможности побить рекорд Бундеслиги в 101 гол за сезон (сейчас у «Баварии» 79 голов).

«На данный момент это не мой приоритет. Конечно, как “Бавария”, мы хотим быть сильными в атаке и забивать много голов — болельщики этого тоже требуют, без сомнений. Это сильная сторона нашей команды. Но мой приоритет — всегда чувствовать, что мы способны забить в любой момент. И ребята сейчас делают это просто великолепно», — сказал Компани.