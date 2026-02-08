Компани о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам: «Это не приоритет. Конечно, “Бавария” хочет забивать много, но главное — чувствовать, что мы можем сделать это в любой момент»

«Мы уважаем “Хоффенхайм” и знали, что это хорошая команда, так что результат можно считать положительным. Мы не ждали от этого матча чего-то большего и находимся там, где должны быть. Теперь все наше внимание — на “Лейпциг”. Мы всегда голодны до атаки, но, конечно, нужно искать баланс».
О начале решающей фазы сезона.
«У меня большой опыт в подобных ситуациях, когда в итоге можно что-то выиграть. Нужно сохранять концентрацию. Неважно, набрал ли ты три очка, сыграл хорошо или плохо — это нужно сразу оставить позади и в следующем матче снова отдать все силы. Так иногда удается поймать поток, ритм».
О возможности побить рекорд Бундеслиги в 101 гол за сезон (сейчас у «Баварии» 79 голов).
«На данный момент это не мой приоритет. Конечно, как “Бавария”, мы хотим быть сильными в атаке и забивать много голов — болельщики этого тоже требуют, без сомнений. Это сильная сторона нашей команды. Но мой приоритет — всегда чувствовать, что мы способны забить в любой момент. И ребята сейчас делают это просто великолепно», — сказал Компани.