Компани о возможности побить рекорд Бундеслиги по голам: «Это не приоритет. Конечно, “Бавария” хочет забивать много, но главное — чувствовать, что мы можем сделать это в любой момент»

«На данный момент это не мой приоритет. Конечно, как “Бавария”, мы хотим быть сильными в атаке и забивать много голов — болельщики этого тоже требуют, без сомнений. Это сильная сторона нашей команды. Но мой приоритет — всегда чувствовать, что мы способны забить в любой момент. И ребята сейчас делают это просто великолепно», — сказал Компани.