Дзюба назвал Титова, Лоськова и Веретенникова лучшими игроками в истории РПЛ, Акинфеева — лучшим сейчас, Халка и Жано — лучшими партнерами, Игнашевича и Березуцкого — самыми сложными соперниками

— Лучший игрок в истории РПЛ?
— Можно троих назвать? Веретенников, Лоськов, Титов.
— Лучший сейчас?
— Акинфеев.
— Игрок РПЛ, против которого сложнее всего было играть?
— Игнашевич и Березуцкий Вася.
— Лучший партнер в РПЛ?
— Халк, Жано Анананидзе.
— Лучший стадион в РПЛ?
— «Краснодар».
— Кого бы вы хотели видеть в РПЛ, любого игрока?
— Халка.
— Лучший гол, который вы видели в РПЛ?
— Гол Ийранека, по моему за «Терек» (в матче с «Кубанью» в 2012 году — Спортс«“), когда он метров с 40 дал в девятку. Я с Мартином играл, но никогда не знал, что у него такой удар, — ответил Дзюба.