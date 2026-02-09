Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
2
Дзюба назвал Титова, Лоськова и Веретенникова лучшими игроками в истории РПЛ, Акинфеева — лучшим сейчас, Халка и Жано — лучшими партнерами, Игнашевича и Березуцкого — самыми сложными соперниками

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на блиц по теме РПЛ.

Источник: Спортс"

— Лучший игрок в истории РПЛ?

— Можно троих назвать? Веретенников, Лоськов, Титов.

— Лучший сейчас?

— Акинфеев.

— Игрок РПЛ, против которого сложнее всего было играть?

— Игнашевич и Березуцкий Вася.

— Лучший партнер в РПЛ?

— Халк, Жано Анананидзе.

— Лучший стадион в РПЛ?

— «Краснодар».

— Кого бы вы хотели видеть в РПЛ, любого игрока?

— Халка.

— Лучший гол, который вы видели в РПЛ?

— Гол Ийранека, по моему за «Терек» (в матче с «Кубанью» в 2012 году — Спортс«“), когда он метров с 40 дал в девятку. Я с Мартином играл, но никогда не знал, что у него такой удар, — ответил Дзюба.