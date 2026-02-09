Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Экс-футболистка Алуко недовольна, что финал женского Евро на ITV и BBC комментировали мужчины: «У меня и Фары Уильямс 290 матчей за Англию на двоих, а мы сидели на трибуне»

Бывшая футболистка «Челси» и сборной Англии Эниола Алуко раскритиковала руководством телеканалов, пригласивших мужчин-комментаторов работать в студии на финальном матче женского Евро в прошлом году.

Источник: Спортс"

«В прошлом году, на финале женской сборной, я сидела на трибуне — меня не было в эфире ITV. Рядом со мной сидела Фара Уильямс, у которой 170 матчей за сборную Англии (172 игры — Спортс»"), что-то невероятное. По-моему, у нее больше всех матчей в истории сборной. И вот она тоже сидит на трибуне.

У двух вещателей, владевших правами — ITV и BBC, — на BBC в студии Эллен Уайт, Стеф Хотон и Недум Онуоха. Ничего личного против Недума Онуохи, у меня к нему никаких претензий, я даже не знаю, играл ли он за сборную Англии, но он — в главной студии финала женской сборной Англии.

Переключаемся на ITV: я сижу на трибуне с 105 матчами за сборную. То есть у нас с Фарой на двоих около 290 матчей. И вы включаете ITV — там Иан Райт, Эмма Хейс и Карен Карни.

Итого из шести экспертных мест — два достаются мужчинам. А 290 матчей за сборную — на трибуне. Это не против Иана и не против них лично. Я лишь говорю, что в целом нам нужно отдавать себе отчет: если мы строим игру, в которой и без того ограниченные возможности начинают забирать мужчины, а в мужской футбол мы за такими же возможностями пойти не можем, то мы оказываемся в тупике", — сказала Эниола Алуко в подкасте 90s Baby Show.