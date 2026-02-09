Экс-футболистка Алуко недовольна, что финал женского Евро на ITV и BBC комментировали мужчины: «У меня и Фары Уильямс 290 матчей за Англию на двоих, а мы сидели на трибуне»

«В прошлом году, на финале женской сборной, я сидела на трибуне — меня не было в эфире ITV. Рядом со мной сидела Фара Уильямс, у которой 170 матчей за сборную Англии (172 игры — Спортс»"), что-то невероятное. По-моему, у нее больше всех матчей в истории сборной. И вот она тоже сидит на трибуне.
У двух вещателей, владевших правами — ITV и BBC, — на BBC в студии Эллен Уайт, Стеф Хотон и Недум Онуоха. Ничего личного против Недума Онуохи, у меня к нему никаких претензий, я даже не знаю, играл ли он за сборную Англии, но он — в главной студии финала женской сборной Англии.
Переключаемся на ITV: я сижу на трибуне с 105 матчами за сборную. То есть у нас с Фарой на двоих около 290 матчей. И вы включаете ITV — там Иан Райт, Эмма Хейс и Карен Карни.
Итого из шести экспертных мест — два достаются мужчинам. А 290 матчей за сборную — на трибуне. Это не против Иана и не против них лично. Я лишь говорю, что в целом нам нужно отдавать себе отчет: если мы строим игру, в которой и без того ограниченные возможности начинают забирать мужчины, а в мужской футбол мы за такими же возможностями пойти не можем, то мы оказываемся в тупике", — сказала Эниола Алуко в подкасте 90s Baby Show.