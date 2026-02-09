Луис Чавес: «Вижу, что Гусев хочет ставить “Динамо” атакующий, вертикальный футбол. Что-то похожее на игру при Личке»

— Сейчас мне тоже придется оценивать по наблюдениям со стороны, поскольку еще не тренировался в общей группе при новом главном тренере. Но, когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить «Динамо» атакующий, вертикальный футбол. Это было видно и по матчу против «Шанхай Шэньхуа». Да, это только начало подготовки и первые матчи на сборах, поэтому игра не до конца целостная, но на этом турнире уже заметно то, о чем я говорю. Мы часто будем играть в атаке.