Луис Чавес: «Вижу, что Гусев хочет ставить “Динамо” атакующий, вертикальный футбол. Что-то похожее на игру при Личке»

— За прошедшую часть сборов в Дубае поняли, в какой футбол будет играть «Динамо» при Ролане Гусеве?
— Сейчас мне тоже придется оценивать по наблюдениям со стороны, поскольку еще не тренировался в общей группе при новом главном тренере. Но, когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить «Динамо» атакующий, вертикальный футбол. Это было видно и по матчу против «Шанхай Шэньхуа». Да, это только начало подготовки и первые матчи на сборах, поэтому игра не до конца целостная, но на этом турнире уже заметно то, о чем я говорю. Мы часто будем играть в атаке.
— Что-то похожее на игру «Динамо» при Марцеле Личке?
— По тому, что я видел, да. Конечно, сейчас у «Динамо» немного другой состав, чем был при Марцеле. После него пришло довольно много новых футболистов, но атакующие игроки с хорошей скоростью остались с тех времен — к примеру, Тюкавин и Гладышев. Они очень хорошо играли при Личке. И думаю, будут примерно так же играть при Ролане, тем более он начинал работу в штабе «Динамо» при Марцеле, — сказал Чавес.