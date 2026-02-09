Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2

Луис Чавес: «Вижу, что Гусев хочет ставить “Динамо” атакующий, вертикальный футбол. Что-то похожее на игру при Личке»

Хавбек «Динамо» Луис Чавес поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Ролана Гусева.

Источник: Спортс"

— За прошедшую часть сборов в Дубае поняли, в какой футбол будет играть «Динамо» при Ролане Гусеве?

— Сейчас мне тоже придется оценивать по наблюдениям со стороны, поскольку еще не тренировался в общей группе при новом главном тренере. Но, когда занимаюсь индивидуально, смотрю на тренировки команды и вижу, что Гусев хочет ставить «Динамо» атакующий, вертикальный футбол. Это было видно и по матчу против «Шанхай Шэньхуа». Да, это только начало подготовки и первые матчи на сборах, поэтому игра не до конца целостная, но на этом турнире уже заметно то, о чем я говорю. Мы часто будем играть в атаке.

— Что-то похожее на игру «Динамо» при Марцеле Личке?

— По тому, что я видел, да. Конечно, сейчас у «Динамо» немного другой состав, чем был при Марцеле. После него пришло довольно много новых футболистов, но атакующие игроки с хорошей скоростью остались с тех времен — к примеру, Тюкавин и Гладышев. Они очень хорошо играли при Личке. И думаю, будут примерно так же играть при Ролане, тем более он начинал работу в штабе «Динамо» при Марцеле, — сказал Чавес.