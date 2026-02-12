Вашингтон
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
Жена Месси: «Каждый должен заниматься силовыми тренировками хотя бы час в день. Упражнения помогают мне отвлечься, это как терапия»

Антонелла Рокуццо, жена форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала о важности занятий спортом.

— Какая у вас программа тренировок?

— Я стараюсь тренироваться каждый день. Я хожу в спортзал, где занимаются только женщины. Два раза в неделю я посещаю занятия FitJam, которые очень веселые, с инструктором из Бразилии. Это помогает мне отвлечься. Это заставляет меня забыть обо всем и начать день с хорошего настроения.

— Вы всегда увлекались тренировками с весами?

— Я начала интересоваться этим несколько лет назад. Раньше я боялась поднимать веса, потому что думала, что раскачаюсь, но этого не произошло.

Каждый должен заниматься силовыми тренировками хотя бы час в день, потому что это очень важно для вашего будущего. Я всегда говорю своим родителям: «Пожалуйста, занимайтесь с весами хоть немного, хотя бы два раза в неделю».

— Что вы узнали о связи между физическим и психическим здоровьем?

— Я всегда была очень спортивной, даже в детстве. Я занималась аэробикой, но тогда я больше заботилась о своем теле.

Но вот уже два три года у меня есть план тренировок, питания, диеты и восстановления. Для меня это как терапия. Я оставляю телефон в сумке, включаю режим «Не беспокоить» на своих Apple Watch. Это мой час. Я иду на тренировку, а потом возвращаюсь домой и остаток дня занимаюсь детьми и всем остальным, — сказала Антонелла.