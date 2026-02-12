Вашингтон
У тренера «Монако» Поконьоли нет лицензии, подходящей для работы в Лиге 1. Штраф клуба может составить 725 000 евро к концу сезона

«Монако» вынужден выплатить крупный штраф из-за того, что у главного тренера команды нет подходящей лицензии.

Себастьен Поконьоли, возглавивший команду в октябре, не имеет сертификата французского профессионального футбольного тренера (BEPF) или его иностранного эквивалента, который позволил бы ему тренировать клуб высшей лиги Франции. Сейчас он проходит обучение в Бельгии и, как ожидается, закончит его в конце сезона.

Согласно регламенту, клуб должен выплачивать фиксированный штраф в размере 25 000 евро за каждый матч Лиги 1 или Кубка Франции, в котором командой руководит тренер без лицензии. Общая сумма штрафа на данный момент составляет 425 000 евро. К концу сезона эта сумма может возрасти до 750 000 евро.

По информации L"Equipe, монегаски рассматривали возможность формально назначить главным тренером Дамьена Перринелля — одного из помощников Поконьоли. Именно Перринелль значился главным тренером в заявке на матч с «Тулузой» 25 октября.

В клубе надеялись, что это поможет им избежать финансовых санкций, однако в итоге от этой идеи отказались: хотя Дамьен и проходит обучение для получения диплома BEPF, он еще не считается его обладателем.

При этом «Монако» все равно повысил Перринеллю зарплату до уровня, соответствующего минимальной зарплате главного тренера в Лиге 1. В клубе утверждают, что сделали это «по нормативным соображениям» и понимали, что штраф за отсутствие лицензии у Поконьоли в любом случае придется платить.