Фрейша о поражении «Барсы» от «Атлетико» (0:4): «Единственная радость для болельщиков “Реала” за два сезона»

Сегодня «блауграна» уступила «Атлетико» со счетом 0:4 в полуфинале Кубка Испании. Ответная встреча состоится 3 марта.
«Сегодняшний матч — единственная радость для болельщиков “Реала” за два сезона», — написал Фрейша.
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша уколол болельщиков «Реала» после крупного поражения каталонской команды.
