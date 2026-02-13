Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
П1
7.00
X
5.66
П2
1.40
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
П1
1.58
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
П1
5.89
X
4.14
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
П1
2.85
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
П1
1.48
X
5.06
П2
6.49
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию с отмененным голом Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (0:4).

Источник: Спортс"

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.

"Я этого не понимаю. Мы давно этого не понимаем. Я не вижу никаких улучшений с ВАР. Нам трудно понять решения, трудно понять, почему они [судьи] тратят 10 минут на то, чтобы провести линии.

Что касается замены Марка Касадо, то у него была желтая карточка. «Атлетико» контратаковал, поле было не в лучшем состоянии… Можно было получить еще одну карточку.

У Джулиано Симеоне при учете ВАР, возможно, была бы красная карточка. Но мы не будем жаловаться", — сказал Деку.