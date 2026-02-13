Деку о незасчитанном голе Кубарси: «Не вижу никаких улучшений с ВАР. Трудно понять решения и почему судьи тратят 10 минут на то, чтобы провести линии»

Во втором тайме после 6-минутного просмотра главный судья Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол каталонского клуба.
"Я этого не понимаю. Мы давно этого не понимаем. Я не вижу никаких улучшений с ВАР. Нам трудно понять решения, трудно понять, почему они [судьи] тратят 10 минут на то, чтобы провести линии.
Что касается замены Марка Касадо, то у него была желтая карточка. «Атлетико» контратаковал, поле было не в лучшем состоянии… Можно было получить еще одну карточку.
У Джулиано Симеоне при учете ВАР, возможно, была бы красная карточка. Но мы не будем жаловаться", — сказал Деку.