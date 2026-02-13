Ричмонд
Экс-психолог академии «Зенита», от которой отказался Аршавин: «Андрей Сергеевич поинтересовался: “Сколько лет работаете?”. Ответила: “Идет десятый год”. Он тут же: “Это будет последний”

Ирина Рюхина, бывший психолог академии «Зенита», дала комментарий относительно завершения работы в клубе.

Источник: Спортс"

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога: «В футболе главный авторитет и психолог — это тренер, как в школе — учитель».

— Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?

— Я спокойно работала в «Зените» — пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.

На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».

— Пошутил?

— Получается, нет. Через год из академии я ушла.

— О чем еще разговаривали?

— Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker — чтобы он показал воспитанникам эталон.

Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат.

Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.

— Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход — не шутка?

— Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка — до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы — это их дело.

— Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?

— Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась, — сказала Ирина Рюхина.